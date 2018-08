Boot kapseist in Nigeria: 17 vrouwen en 4 kinderen verdronken AV

03 augustus 2018

13u53

Bron: BELGA 1 21 mensen, waaronder vier kinderen, kwamen om het leven nadat hun boot door de sterke stroming kapseisde in de staat Sokoto, het noorden van Nigeria. Ze probeerden terug te keren naar hun dorp nadat ze op de vlucht waren voor gewapende groeperingen.

Donderdagavond kapseisde een boot met vijftig Nigerianen aan boord in een rivier in Sokoto. Het schip sloeg om door de sterke stroming. Ook het feit dat de boot overbeladen was, speelt een rol. Volgens Suleiman Karim van het National Agency for Emergency Management (NEMA) stierven zeventien vrouwen en vier kinderen door verdrinking.

De Nigerianen probeerden terug te keren naar hun dorp Garin Kare nadat ze vorige maand door gewapende groeperingen werden verjaagd. Daarbij doodden de gewapende bandieten 32 mensen. Ook tientallen huizen werden geplunderd en in brand gestoken. Na de dodelijke razzia vluchtten duizenden mensen naar een geïmproviseerd kamp in de stad Gandi.

Bootongevallen komen regelmatig voor in deze zeer arme regio van Nigeria, vooral tijdens het regenseizoen.

Vorige maand kapseisde al een boot met 22 handelaren aan boord door de sterke stroming en stevige wind in het district Isa in Sokoto.