Boodschap van sheriff Georgia gaat viraal: "Welkom in ons dorp! Als je iemand vermoordt, vermoorden we je misschien wel terug"

07 april 2018

00u11

Bron: New York Daily News 0 De sheriff van de Harris County in de zuidelijke Amerikaanse staat Georgia heeft een opmerkelijke verwelkomingsboodschap voor bezoekers aan zijn dorp. Daarin lijkt hij op te scheppen dat de inwoners wapens dragen en dat ze wel eens met gelijke munt zouden kunnen betalen, moest je er iemand vermoorden.

"Onze burgers dragen wapens. Als je iemand vermoordt, vermoorden we je misschien wel terug. We hebben 1 gevangenis en 365 kerkhoven. Geniet van je verblijf!", staat sinds dinsdag in grote letters op het bord vlakbij het politiestation te lezen.

Sheriff Mike Jolley, die voor het bord uit eigen zak betaalde, zegt dat de boodschap voor zich spreekt. "Onze burgers zijn bewapend. En dat is legaal. We zien de wapenverkoop toenemen. Onze burgers hebben het recht zichzelf en hun eigendom te verdedigen. Als je onze gemeente bezoekt en iemand vermoordt, loop je het risico hetzelfde lot te ondergaan", aldus de sheriff.

De "welkomstwoorden" werden ondertussen al honderden keren gedeeld op Facebook en andere sociale media en de reacties waren volgens Jolley 99 procent positief. De sheriff kwam eerder al in opspraak met zijn borden. In 2015 plaatste hij een waarschuwing: "Harris County is politiek incorrect! We zeggen: zalig kerstfeest, God bless America, In God We Trust, en we salueren de Amerikaanse vlag en onze troepen. Als dit je niet bevalt... ga dan weer weg!"