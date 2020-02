Boodschap in fles duikt na acht jaar opnieuw op Michelle Desmet

21 februari 2020

12u12

Bron: Belga, familie.de 1 Op een van de Waddeneilanden is een boodschap in een fles gevonden die maar liefst acht jaar geleden in zee werd gegooid door een Duits meisje Paula. Dankzij een facebookpost die viraal ging, kon de vinder haar opsporen.

Martina Dirks, een inwoner van het Oost-Friese eiland Langeoog, plaatste een foto van de boodschap in een fles op Facebook.

In het kindergeschrift van Paula, die inmiddels 20 is, werd de brief acht jaar geleden geschreven tijdens haar vakantie:

Beste vinder

Vandaag is het 12 april 2012, ik hoop van harte dat deze fles ooit ergens zal aankomen. Ik heb de fles in Langeoog (Waddeneilanden, Duitsland) in het water gelaten. Ik verblijf hier tijdens de paasvakantie. De fles was ooit een spritefles. Ik ben 13 jaar oud en kom uit Freiburg, in Baden-Württemberg (een deelstaat in het zuidwesten van Duitsland). Dit is de eerste keer dat ik een fles in het water gooi. Ik wens de vinder geluk, een goede gezondheid en veel vreugde.

Liefs, Paula

12 april 2012

"Vandaag is het 12 april 2012. Ik hoop van harte dat deze fles ooit ergens zal aankomen", luidt het bericht in het Duits. Dat was ondertekend door een zekere Paula, een 13-jarige uit de zuidwestelijke stad Freiburg in de deelstaat Baden-Württemberg.

In zee gegooid op hetzelfde eiland

De foto werd maar liefst 40.000 keer gedeeld, zei de eilandbewoner donderdag, en bereikte uiteindelijk enkele vriendinnen van Paula die haar het heuglijke nieuws vertelden.

De fles zelf lijkt echter niet ver te zijn gereisd: Paula gooide ze in zee bij Langeoog, hetzelfde eiland waar ze nu dus werd gevonden. “Ik ben heel verrast dat de post zoveel reacties uitlokte.”, vertelt Paula.