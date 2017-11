Bono overstuur door gedachte dat firma waarin hij investeerde belastingen ontdook Redactie

08u23

Bono, de leadzanger van rockgroep U2, zegt dat hij "zeer overstuur" zou zijn, als blijkt dat hij geïnvesteerd heeft in een bedrijf dat belastingen ontduikt. Hij zegt ook blij te zijn met de onthullingen, en beklaagt dat die nodig zijn om te weten wat bedrijven uitrichten.

Volgens de 'Paradise Papers', die het resultaat zijn van een grootschalig onderzoek van het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ), zou de Ierse rocker aandeelhouder zijn van een Maltese onderneming die zou hebben geïnvesteerd in een winkelcentrum in Litouwen. Dat zou gebeurd zijn via een Litouwse holding die ervan wordt beschuldigd gebruik te maken van illegale technieken voor belastingoptimalisatie.

Blij met onthullingen

"Ik zou, zelfs als passieve minderheidsinvesteerder in UAB2 in Litouwen, zeer overstuur zijn als er iets minder dan voorbeeldig gedaan zou zijn met mijn naam in de buurt ervan", reageert Bono in een mededeling aan de BBC en The Guardian.

Hij zegt de garantie gekregen te hebben van het bedrijf dat ze de belastingwetten naleefden. "Ik neem dit soort zaken heel ernstig. Ik heb campagne gevoerd voor transparantie rond offshorebedrijven. Feit is dat ik blij ben met deze onthullingen. Het zou niet mogen dat deze nodig zijn om te begrijpen wat er waar gaande is", aldus Bono.