Bono en Macron zitten samen over ontwikkelingshulp aan Afrika Daimy Van den Eede

11 september 2018

13u49 2 De Ierse U2-zanger Bono is gisteravond ontvangen op het Elysée in Parijs bij de Franse president Emmanuel Macron. Daar zaten de twee samen over de ontwikkelingshulp van Europa aan Afrika. Macron liet na afloop weten dat hij met Frankrijk extra hulp wil bieden aan ontwikkelingslanden.

Bono is medeoprichter van de ngo One, die de strijd aangaat met extreme armoede en tal van liefdadigheidsprojecten heeft in Afrika.

Macron liet weten dat hij tegen 2022 zo’n 0,55 procent van het BBP aan ontwikkelingshulp zal spenderen. In 2016 was dat een bedrag van 0,38 procent. De armste Afrikaanse landen zullen het eerst geholpen worden.

Het is al de tweede keer dat Bono naar het Elysée gaat. Ook vorig jaar in juli zat hij samen met Emmanuel en Brigitte Macron.