Bonnetje van de McDonald's ontmaskert corrupte agent en doekt zijn hele drugsteam op jv

21 juni 2018

12u21

Bron: USA Today 0 Kyle Willett leek voor het hele korps uit Louisville in de staat Kentucky een van de betrouwbaarste speurders. Maar een onnozele wegwerpzak van de McDonald's legde de onwaarschijnlijke realiteit bloot. Willett bleek bewijsmateriaal in de vorm van 40.000 dollar cash geld uit een brandkoffer te hebben ontvreemd. Zijn hele drugsteam ging mee met hem ten onder.

Willett dacht dat hij vlot kon wegkomen met zijn corrupte praktijken. Maar die keer in juni 2016 maakte hij een domme fout. Zijn drang naar cheeseburgers en thee zou hem de das omdoen. Kyle Willett deed die bestelling bij de drive-through van een McDonald's in Louisville. Hij betaalde de 4,76 dollar met een kredietkaart. Het bonnetje stopte hij in de zak van de fastfoodketen. Maar voor hij weer naar kantoor reed, brak hij eerst een brandkoffer met bewijsmateriaal open die hij meehad in zijn witte Chevrolet Tahoe. Hij stal er de 40.000 dollar cash uit en legde zijn verfrommelde McDo-zak in de plaats. Daarna stuurde hij de koffer op naar Oakland in Californië.

Maar daar stond de drugsbrigade ongeduldig te wachten op de verzending. Wat Willett niet wist, was dat de onderzoeksrechter al een huiszoekingsbevel had uitgevaardigd omdat er sterk bewijsmateriaal tegen een drugsbende in de brandkast verwacht werd. Dat geld bleek dus gestolen. De politie van Oakland belde daarop die van Louisville en gaf hen ook de vier cijfers van een kredietkaart mee die ze hadden gevonden op het bonnetje in de hamburgerzak. De gebruikte kaart was die van Willett. Camerabeelden van de McDonald's spotten bovendien ook de Chevrolet van Willett op datzelfde tijdstip.

Agenten hielden Willett vanaf toen in het oog en installeerden verborgen camera's in zijn bedrijfswagen. Zo kon de FBI Willett bij de volgende diefstal uit een kist met bewijsmateriaal op heterdaad betrappen. En die gelegenheid deed zich al snel voor. Willett hapte en was busted.

Realityreeks

Uit het onderzoek naar de erg ervaren en gerespecteerde drugsagent - die ooit zelfs in een realityreeks op de Amerikaanse tv zat - bleek dat er nog andere leden van zijn team corrupt waren. Ze bezondigden zich aan zogenaamde 'sneak-n-peeks', waarbij verpakkingen met bewijsmateriaal zonder gerechtelijk bevel geopend worden om te kijken wat ze bevatten. Pas als ze bewijsstukken vonden, vroegen ze een huiszoekingsbevel aan.

De hele ploeg werd 19 maanden op non-actief gezet en daarna vervangen door een compleet nieuw team. Die periode viel samen met wat "de grootste drugscrisis in de VS" gedoopt werd en waarbij in Louisville meer dan 400 drugsdoden vielen vorig jaar. Criminelen haalden hun voordeel uit de ongeziene situatie bij de politie.

In oktober 2016 verliet Kyle Willett het korps. Hij pleitte schuldig aan diefstal en zat vijf maanden in de cel. Daarna kreeg hij nog eens vijf maanden een enkelband om. Hij is nu voorwaardelijk vrij en staat nog twee jaar onder toezicht. Hij mag geen wapen meer dragen. Zijn carrière bij de politie is dus voorgoed voorbij.