Bondskanselier Merkel roept Rusland en Oekraïne op tot kalmte: Moskou beslist vandaag over het lot van 23 ‘krijgsgevangenen’ AW

27 november 2018

10u53

Bron: Belga 3 De Duitse bondskanselier Angela Merkel roept op tot kalmte, na het incident tussen Rusland en Oekraïne van zondag. Moskou beslist later over het lot van meer dan twintig Oekraïense matrozen van drie marinevaartuigen, die Rusland zondag in de Straat van Kertsj heeft geblokkeerd en in beslag genomen.

Merkel sprak telefonisch met zowel de Russische president Vladimir Poetin als de Oekraïense president Petro Porosjenko. "De bondskanselier beklemtoonde de noodzaak voor de-escalatie en dialoog", aldus regeringswoordvoerder Steffen Seibert na het gesprek met Poetin. De twee spraken elkaar via de telefoon, “op Duits initiatief” om het te hebben over het “gevaarlijke incident”, aldus nog het Kremlin. Poetin “drukte een ernstige bezorgdheid uit door de beslissing van Kiev om zijn soldaten in staat van alarm te brengen en de staat van beleg in te voeren”, klonk het ook.



23 gevangenen

Bovendien bevestigt de Oekraïense geheime dienst SBOe dat 23 officieren door Rusland zijn gevangengenomen bij het incident van zondag voor de kust van het schiereiland de Krim. De officieren leverden contra-inlichtingen aan de Oekraïense marine zoals de wet dat bepaalt. Het Kremlin zou naar eigen zeggen geen invloed hebben op het lot van de Oekraïense matrozen. Russische justitie zal beslissen wat er met hen gebeurt. In de loop van de dag verschijnen ze voor de rechter. In afwachting van het proces belanden ze in voorhechtenis.

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Pavel Klimkin zei op de lokale televisie dat de matrozen de status van krijgsgevangenen hebben en dus niet kunnen worden veroordeeld. Oekraïne onderhandelt daarom ook met het Rode Kruis.



Drie gekaapte schepen

Rusland blokkeerde zondag drie Oekraïense marineschepen die via de Straat van Kertsj naar de Zee van Azov probeerden te varen, van Odessa aan de Zwarte Zee naar Marioepol. Rusland beschuldigde de Oekraïense schepen ervan illegaal de Russische territoriale wateren te hebben betreden. Volgens Oekraïne opende Rusland het vuur op de schepen en raakten daarbij enkele bemanningsleden gewond.

De Europese Unie, de Verenigde Staten en de NAVO riepen Rusland op om de Oekraïense matrozen en hun vaartuigen onmiddellijk opnieuw vrij te geven. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), waarvan Oekraïne en Rusland lid zijn, riep op tot de-escalatie.