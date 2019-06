Bondskanselier Merkel noemt Amerikaanse aantijgingen tegen Iran ernstig tvc

18 juni 2019

17u18

Bron: Belga 0 De Duitse Bondskanselier Angela Merkel heeft vandaag gezegd de Amerikaanse aantijgingen tegen Iran ernstig te nemen, maar brak ook een lans voor een vreedzame oplossing voor de crisis in de Golf.

"Wij nemen deze claims uiteraard zeer ernstig en er is ook een hoog gehalte aan bewijs", zei de bewindsvrouw. Zij voegde eraan toe dat onderhandelingen niettemin belangrijk zijn en dat het recente bezoek van haar minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas aan Iran de juiste stap was.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft ondertussen de draagwijdte van de aan Iran toegeschreven aanvallen op tankers in de Golf van Oman gerelativeerd. "Tot nu toe was het zeer beperkt", zei hij tegenover Time Magazine.

Het Amerikaanse staatshoofd zei ook dat de regio wat betreft energie voor de VS minder strategisch is dan voorheen. "Andere landen in de regio leveren veel petroleum", aldus Trump. "Voor ons zijn het zeer kleine hoeveelheden" terwijl de VS "inzake energie de voorbije 2,5 jaar enorme vooruitgang hebben geboekt". Gevraagd wanneer hij militair geweld zou overwegen, antwoordde Trump dat dit in verband met kernwapens zou zijn.

De Saoedische regering heeft vandaag de grootmachten opgeroepen de scheepvaart in het Golfgebied veilig te stellen.