Bon voyage! Fransman begint aan recordpoging Stille Oceaan overzwemmen ADN

05 juni 2018

12u56

Bron: Belga 0 De Fransman Ben Lecomte wil vanuit Japan naar Amerika zwemmen en de aandacht vestigen op de bedreiging van de wereldzeeën door plastic afval. De duurzwemmer is vandaag zijn recordpoging begonnen aan de kust van Choshi, ten oosten van Tokio. Over zes à acht maanden en na 9.000 kilometer wil de 51-jarige zwemmer San Francisco bereiken.

Twintig jaar geleden had de Fransman stormen, haaienaanvallen en kwallenbeten overwonnen om in 1998 als eerste mens in 73 dagen de Atlantische Oceaan al zwemmend te overbruggen. Nu wordt hij misschien de eerste mens ooit die de Stille Oceaan al zwemmend oversteekt.

Lecomte heeft zich meer dan zes jaar op dit moment voorbereid, deelde hij op Twitter mee. De Fransman plant elke dag acht uur te zwemmen en daarbij een afstand van dagelijks rond de 65 kilometer af te leggen. Hij wordt begeleid door een zeilboot en een team van acht leden dat samenwerkt met twaalf wetenschappelijke instellingen om tijdens de recordpoging van Lecomte marien en medisch onderzoek uit te voeren.

"Ik wil dat zoveel mogelijk mensen begrijpen dat ieder van ons wat moet doen omdat de zeeën in gevaar zijn. En als we niets veranderen, zal het over enkele jaren nog erger zijn", zei hij in een interview.

Meer over human interest

sport