Bommelding op Eindhoven Airport, vliegtuig aan de grond gehouden mvdb

09 juli 2018

22u25

Bron: AD.nl 7 Op de Nederlandse luchthaven Eindhoven Airport is maandagavond een bommelding gedaan. Volgens een woordvoerder van de politiedienst Koninklijke Marechaussee zou er een brief gevonden zijn in een vliegtuig, waar een dreiging vanuit gaat.

De passagiers zijn uit het vliegtuig gehaald, dat op het punt van vertrekken stond. De marechaussee gaat met een speciale hond het vliegtuig in om te kijken of er explosieven aanwezig zijn.

Joep van den Boer staat samen met 400 andere mensen op Eindhoven Airport te wachten. "Onze vluchten gaan waarschijnlijk niet door. Het toestel van Ryanair, vlucht FR1108 naar Edinburgh, stond op de startbaan toen het werd tegengehouden. De marechaussee ging naar binnen ten toen taxiede het toestel terug naar de vertrekhal. De passagiers moesten eruit en staan nu afgeschermd van ons achter de paspoortcontrole."

Drie andere vliegtuigen van Ryanair staan nog aan de grond. Zij mogen vooralsnog niet vertrekken. Passagiers in die vliegtuigen kunnen niet anders dan wachten. Zoals deze Duitser, die via Twitter verslag doet. Zijn vliegtuig is een stukje verplaatst, maar staat volgens hem al sinds iets na 21.00 uur stil.