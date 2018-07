Bommelding in Nederlands voetbalstadion blijkt vals alarm kg

04 juli 2018

10u50

Bron: Belga 2 De omgeving van het Abe Lenstra Stadion van de Nederlandse voetbalclub sc Heerenveen werd vanmorgen afgesloten wegens een bommelding. In en rondom het stadion werd met speurhonden gezocht, aldus de politie. Er is echter niks gevonden. Deze middag werden het stadion en de gebouwen van Sportstad Heerenveen vrijgegeven.

Eerder had de politie Friesland gemeld dat de omgeving van het Abe Lenstra Stadion "in verband met een verdachte situatie" was afgezet. Een woordvoerder van sc Heerenveen vertelde dat het gebouw 's ochtends vroeg, nog voor de komst van de politie, werd afgezet met lint.

Wie achter de bommelding zit, wordt nog onderzocht. In het complex zitten naast het stadion ook een school van Friesland College en een turnhal met kantoren van Sportstad. Die panden werden eerder al vrijgegeven door de politie.