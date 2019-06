Bommelding blijkt nep : uit voorzorg geland toestel zet reis verder naar VS mvdb

27 juni 2019

00u47

Bron: BBC - Reuters 0 UPDATE Een passagiersvliegtuig is na een bommelding uit voorzorg op de Londense luchthaven Stansted geland. De melding bleek nep, waarop het toestel van Air India de reis naar de voorziene eindbestemming Newark verderzet.

Vlucht AI 191 was op weg van de Indiase metropool Mumbai naar de Amerikaanse luchthaven Newark (New Jersey). Na de bommelding landde het passagiersvliegtuig op London Stansted. De Royal Air Force stuurde twee Typhoon-jachtvliegtuigen de lucht in om het toestel te escorteren naar de luchthaven, meldt het Britse ministerie van Defensie.

Het toestel taxiede na de landing naar een afgelegen stuk van de tarmac. De politie kwam ter plaatse. Air India meldde zonet dat het de melding vals bleek. Het toestel heeft de reis naar Newark inmiddels hernomen. London Stansted bleef volledig operationeel.