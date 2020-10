Bommelding aan boord KLM-vliegtuig in Roemenië JOBR

03 oktober 2020

19u32

Bron: ANP 4 Op het vliegveld van de Roemeense hoofdstad Boekarest wordt momenteel een KLM-toestel onderzocht na een bommelding. Dat bevestigt een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij Air France KLM.

Het gaat om vlucht KL1376 die vanavond vanuit Boekarest zou vertrekken naar de luchthaven van Schiphol, nabij Amsterdam. De passagiers en bemanning zijn van boord gehaald en zijn veilig, aldus KLM. In totaal waren er 89 passagiers aan boord. Zij overnachten vandaag in hotels in Boekarest en vliegen morgen naar Amsterdam.

Bommelding KL1376 Boekarest - Schiphol. Passagiers en crew van boord. Lokale autoriteiten doen onderzoek, bevestigt KLM. @NHNieuws Doron Sajet(@ dsajet) link

