Bomexplosie nabij hoofdkwartier van OVSE in Oekraïne ADN

18 februari 2019

20u12

Bron: Belga 0 Nabij het hoofdkwartier van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) in de Oekraïnse stad Donetsk is vandaag een bom ontploft. Er vielen voor zover bekend geen slachtoffers. Dat melden lokale media.

De explosie vond plaats nabij een hotel dat de OVSE gebruikt als hoofdkwartier voor hun operaties in het oosten van Oekraïne. Even later ontploften nog twee bommen nabij een administratief kantoor. Volgens de lokale media vielen er nergens slachtoffers.

Er woedt al vijf jaar een burgeroorlog in het oosten van Oekraïne. Die oorlog tussen pro-Europese en pro-Russische separatisten brak uit na de inlijving van het schiereiland Krim door Rusland. Daarbij vielen tot nog toe bijna 13.000 doden. De Europese Unie beschouwt de annexatie van de Krim als een schending van het internationale recht. Brussel hamert op de territoriale integriteit van Oekraïne.

