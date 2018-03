Bomcycloon legt fascinerend eeuwenoud scheepswrak bloot Karen Van Eyken

07 maart 2018

15u12

Bron: CNN 0 De krachtige storm die het noordoosten van de Verenigde Staten afgelopen weekend teisterde, heeft een fascinerend staartje gekregen. De bomcycloon toverde een scheepswrak uit de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog tevoorschijn.

De restanten van het eeuwenoude schip waren te bewonderen op het strand van York in de Amerikaanse staat Maine. De lokale politie postte enkele beelden van het unieke tafereel op Facebook.

"Inwoners van York waren 's morgens van de partij om de vondst te fotograferen", vertelde Becca Dugas aan CNN. Volgens haar zijn de meeste bewoners op de hoogte van het bestaan van het scheepswrak, maar zelf had ze het nog nooit kunnen aanschouwen.

Historicus Sharon Cummins weet dat het wrak voor het eerst in 1958 werd waargenomen, maar ook toen verdween het al snel weer onder een berg zand. Sporadisch komt het aan de oppervlakte na een krachtige storm.

Leith Smith, een archeoloog bij de Maine Historic Preservation Commission, zegt dat het wellicht om een bepaald type handelsschip gaat dat tussen 1750 en 1850 werd gebruikt. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat het mogelijk de restanten zijn van het schip 'The Industry', dat stamt uit 1769. "Wellicht werd het door een storm te dicht naar de kust gedreven waarna het strandde en niet meer vlot te trekken was."

In die tijd was het gebruikelijk dat lokale mensen het hout - en alles wat nog van waarde was - van het gestrande schip recupereerden nadat de lading door de rederij was geborgen.

Onderzoekers zijn van plan om het wrak met een drone gedetailleerd in kaart te brengen en meer tests uit te voeren om met meer zekerheid de ouderdom te kunnen bepalen.

Smith vermoedt dat het schip waarschijnlijk nog een maand zichtbaar zal zijn vooraleer het wrak opnieuw door de natuur onder het zand zal bedorven worden.