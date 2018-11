Bombardementen Saudi-Arabië bedreigen ziekenhuis waar tientallen kinderen al vechten voor hun leven Strijd om belangrijke havenstad wordt meedogenloos voortgezet IVI

08 november 2018

12u50 1 De strijd om de Jemenitische havenstad Hodeida wordt meedogenloos voortgezet. De coalitie onder leiding van Saudi-Arabië heeft er de voorbije dagen hevig gebombardeerd om de Houthi’s uit de stad te krijgen. De lucht- en grondaanvallen komen ook steeds dichter bij het al-Thawra ziekenhuis, waar 59 kinderen liggen.

De voorbije dagen is er in Hodeida hevig gevochten tussen de coalitie van Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten enerzijds en de Houthi’s anderzijds. De coalitie voert niet enkel luchtaanvallen uit op de havenstad, maar heeft ook duizenden soldaten naar daar gestuurd om er ook op de grond te vechten tegen de Houthi-rebellen. Duizenden burgers zitten vast tussen de vechtende partijen.

De gevechten komen ook steeds dichter bij het al-Thawra ziekenhuis. In het ziekenhuis liggen 59 kinderen, van wie 25 op intensieve zorgen. De meeste patiëntjes lijden aan de gevolgen van ondervoeding en vechten voor hun leven. Nu zitten zij ook in de vuurlinie en “lopen ze daardoor groot gevaar”, waarschuwt Unicef.



Artsen Zonder Grenzen heeft beide partijen deze week ook al opgeroepen om burgers en instellingen zoals ziekenhuizen te sparen in de gevechten.

Geen overgave

De Houthi’s hebben de stad Hodeida nog steeds in handen en zijn niet van plan om te vertrekken, ook al hebben ze al terrein verloren de afgelopen dagen. De leider van de Houthi’s zegt dat hij “zich nooit zal overgeven aan de door Saudi-Arabië gesteunde regeringstroepen”. “Denkt de vijand echt dat we ons gaan overgeven en de controle gaan afgeven, omdat ze een of andere buurt hebben kunnen innemen?”, zo zei de leider van de Houthi’s Abdel-Malik al-Houthi woensdag in een televisietoespraak. “Dat gaat niet gebeuren. Dat zal nooit gebeuren.”

Het statement van al-Houthi komt er, nadat Saudi-Arabië eerder had gemeld dat het verschillende rebellenposten heeft aangevallen. Saudi-Arabië zou daardoor nu de controle hebben over een belangrijke toegangsweg naar de stad en een buitenwijk op enkele kilometers van de haven.

Havenstad

Hodeida is als havenstad een belangrijke plek in Jemen. Het is de toegangspoort voor 70% van de import in het land. Ook voor de hulpverlening is Hodeida cruciaal want via de haven worden humanitaire goederen geleverd. “Het zou catastrofaal zijn voor de burgers van Jemen, als de haven van Hodeida beschadigd raakt in de gevechten of geblokkeerd wordt”, zegt Unicef.

Het is sowieso al moeilijk om hulpgoederen bij de bevolking te krijgen. In heel het land zijn verschillende belangrijke toegangswegen onberijdbaar door beschadiging van bombardementen. Bovendien maken zowel de coalitie als de Houthi’s zich vaak schuldig aan het tegenhouden van voertuigen met humanitaire hulp.

Ergste humanitaire crisis

Zeker 22 miljoen Jemenieten hebben die hulp dringend nodig. Volgens de VN dreigen 12 tot 13 miljoen mensen te verhongeren in Jemen - een land met ongeveer 28 miljoen inwoners - als de bombardementen niet snel stoppen. Naar schatting 1,8 miljoen kinderen lijden honger.

Minstens 10.000 mensen zijn al om het leven gekomen. Die dodentol is echter al lang niet meer aangepast, dus het cijfer ligt ondertussen vermoedelijk veel hoger. Volgens het Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED), een onafhankelijke watchdog die data bijhoudt over verschillende conflicten, zijn in Jemen al ongeveer 56.000 mensen omgekomen in de oorlog. Elke tien minuten sterft een kind in het land, volgens de VN.

Verschillende cholera-epidemieën bovenop een aanhoudende hongersnood maken dat de VN de situatie in het land eerder al heeft beschreven als “de ergste humanitaire crisis” in de wereld.

Bloederige oorlog

In Jemen woedt al sinds 2015 een bloederige oorlog. Een coalitie van soennitische Arabische landen, onder leiding van buurland Saudi-Arabië, voert aanvallen uit om de Houthi’s - die gesteund worden door Iran - op de knieën te krijgen. De coalitie wil president Hadi terug in heel het land aan de macht zien. Hadi wordt ook door de meeste andere landen erkend als de rechtmatige leider van Jemen.

De Houthi - een sjiitische rebellenbeweging die in 2014 de hoofdstad Sanaa in handen heeft genomen in de hoop Hadi te kunnen afzetten - houden liever zelf de macht. Zij hebben het nu vooral in het noorden van het land voor het zeggen. De coalitie heeft sinds het begin van de oorlog naar schatting al 18.000 luchtaanvallen uitgevoerd op Jemen om de Houthi’s weg te krijgen.

Vredesgesprekken

In september zouden er vredesgesprekken plaatsvinden in Genève, met de leden van de coalitie en vertegenwoordigers van de Houthi’s. Die top heeft echter tot niets geleid. De Houthi’s weigerden aanwezig te zijn omdat de VN niet wou voldoen aan enkele eisen die de groep had gesteld - ze hadden onder andere de repatriëringen van gewonde Houthi’s naar Oman gevraagd. De VN hoopt echter dat later deze maand nieuwe gesprekken kunnen opgestart worden. De coalitie heeft al aangegeven aanwezig te zullen zijn bij die gesprekken.