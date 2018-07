Bombardement dwarsboomde vluchtpoging familie Anne Frank Redactie

06 juli 2018

16u26

Bron: ANP/AD 0 Het bombardement op Rotterdam zorgde destijds voor het mislukken van een emigratiepoging van de familie van Anne Frank. Het Amerikaanse consulaat was volledig verwoest waardoor geen visum kon worden aangevraagd. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van de Anne Frank Stichting en het United States Holocaust Memorial Museum dat vandaag is verschenen.

De onderzoekers volgden het papieren spoor van de visumaanvragen van de familie Frank. Ze boorden nieuwe bronnen aan en ontdekten aanvullende feiten, aldus een woordvoerster van de Anne Frank Stichting.

Vader Otto Frank heeft tot twee keer toe geprobeerd een aanvraag in te dienen om met zijn gezin naar de Verenigde Staten te emigreren. De eerste poging strandde doordat het Amerikaanse consulaat in Rotterdam was verwoest door het Duitse bombardement op 14 mei 1940. De tweede poging in 1941 mislukte doordat de nazi's alle Amerikaanse consulaten in bezet Europa hadden gesloten. Ook een visumaanvraag voor Cuba ging niet door, in de nasleep van de aanval op Pearl Harbor.

Papierwinkel

Voor een visum moesten aanvragers destijds veel papierwerk inleveren, zoals verklaringen omtrent hun karakter, steunbetuigingen, belastingoverzichten, geboortebewijzen en trouwboekjes. Of emigratie van het gezin-Frank was gelukt als de papierwinkel wel was doorgekomen, is onzeker. De Verenigde Staten hadden destijds een zeer streng immigratiebeleid en er was geen beleid om gevluchte Joden op te nemen.

Otto Frank begon in al 1938 met zijn pogingen het gezin uit Nederland weg te krijgen, na de Duitse annexatie van Oostenrijk en de Kristallnacht in Duitsland. Toen alle inspanningen waren gestrand, dook het gezin op 6 juli 1942 onder in het Achterhuis. Daar schreef Anne haar beroemde dagboek. Otto Frank was de enige van het gezin die de oorlog heeft overleefd.