Bomauto ontploft voor populair hotel in Somalië: zeker veertien doden SVM

22 maart 2018

16u47

Bron: Belga 0 Bij de ontploffing van een bomauto voor een populair hotel in de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn zeker veertien mensen om het leven gekomen. Dat laat de regering weten. Volgens woordvoerder Abdiazis Ali Ibrahim kan de dodentol nog oplopen. Er is immers ook sprake van twintig gewonden.

De bomauto ging af tijdens het spitsuur in een drukke straat. Hotel Weheliye was scherp beveiligd, regeringsvertegenwoordigers komen er immers vaak over de vloer.

Al-Shabaab heeft via Radio Andalus de aanslag opgeëist. De islamistische terreurgroep -die aan al-Qaida gelinkt wordt- voert geregeld bomaanslagen en andere aanvallen uit in Mogadishu. Bedoeling is om de federale regering, die gesteund wordt door het Westen, omver te werpen. Ook hotels in Mogadishu waren al eerder doelwit van aanslagen.