Bomauto ontploft in Syrië: 18 doden

07 juli 2018

01u24

In het oosten van Syrië zijn achttien mensen omgekomen bij de ontploffing van een bomauto. Dat meldde het Syrische observatorium voor de mensenrechten vrijdag. Elf van de slachtoffers zijn lid van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), die bestaan uit verscheidene Koerdische en Arabische milities.

De explosie gebeurde voor een lokaal hoofdkwartier van de SDF in Al-Busayrah, in de oostelijke provincie Deir ez-Zor. "Zeven burgers, onder wie drie kinderen, verloren ook hun leven bij de ontploffing", luidt het.

De aanslag is nog niet opgeëist, maar vermoedelijk zit Islamitische Staat (IS) erachter. De terreurgroep heeft in de Deir ez-Zor veel terrein verloren aan de offensieven van de SDF langs de oostelijke oever van de Eufraat, en de Syrische regeringstroepen langs de westelijke oever.