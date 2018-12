Bomauto ontploft bij ministerie in Kabul, aanvallers beginnen te schieten SVM

24 december 2018

15u22

Bron: Belga 0 In de buurt van het Afghaanse ministerie van Openbare Werken in de Afghaanse hoofdstad Kabul is een bomauto ontploft. Ooggetuigen vertellen dat meteen daarna geweerschoten te horen waren.

Volgens Nasrat Rahimi, de woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken, begonnen enkele aanvallers na de ontploffing te schieten in een gebouw naast het ministerie. De omgeving is hermetisch afgesloten. Hoeveel slachtoffers er gevallen zijn, is nog niet bekend.