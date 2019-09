Bomauto doodt elf burgers in noordwesten van Syrië IB

16 september 2019

00u25

Bron: Belga 0 Zondag zijn in het noordwesten van Syrië elf burgers omgekomen toen een bomauto, die geparkeerd stond in de buurt van een ziekenhuis, ontplofte. Dat bericht het Mensenrechten-observatorium. De aanslag gebeurde in al-Rai, in de buurt van de Turkse grens. De aanslag zou nog niet zijn opgeëist.

Het voertuig was naar verluidt een koelwagen die in de buurt van het ziekenhuis stond geparkeerd. De slachtoffers waren burgers, onder wie ook zeker twee kinderen. Ook het ziekenhuisgebouw en huizen in de buurt raakten beschadigd.

Bij een gelijkaardige aanslag in juni op een markt in Azaz, kwamen al eens 19 burgers om het leven.

Veiligheidszone

De Turkse strijdkrachten lanceerden in 2016, samen met een aantal Syrische rebellengroepen, een aanval in de regio tegen terreurorganisatie IS en tegen Koerdische strijders. Sindsdien staan al-Rai en het naburige Azaz onder hun controle. Turkije heeft er nog altijd militairen in de regio. Een maand geleden sloot het een akkoord met de VS over de inrichting van een veiligheidszone, maar dat akkoord werd door Damascus verworpen.

Het conflict in Syrië begon in 2011 en kostte intussen al aan zeker 370.000 mensen het leven.