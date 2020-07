Bomalarm op vliegtuig van Ryanair in Noorwegen, 51-jarige Brit gearresteerd KVE MDG

17 juli 2020

14u27

Bron: Belga, Reuters 2 Een vliegtuig van Ryanair heeft tijdens zijn vlucht een bomalarm ontvangen. Het vliegtuig is op de luchthaven van Oslo in Noorwegen geland. Dat heeft de Noorse politie bekendgemaakt. De politie is massaal aanwezig op de luchthaven. De situatie is momenteel onder controle. Een 51-jarige man met Britse nationaliteit is gearresteerd.

Volgens de Noorse radiozender NRK, die de luchthavenbeheerder Avinor citeert, was het vliegtuig opgestegen in Londen. Alle 142 passagiers aan boord van het vliegtuig zijn uit het toestel gekomen en zijn intussen in de terminal van de luchthaven, zei een woordvoerder van Avinor aan NRK.

Ook elitetroepen van de politie zijn aanwezig op de internationale luchthaven van Gardermoen op vijftig kilometer van Oslo, net als ontmijners. Het passagiersvliegtuig werd door F-16-vliegtuigen van de Deense luchtmacht geëscorteerd, zo tweet de Deense minister van Defensie. “Het toestel wordt momenteel onderzocht op explosieven”, volgens de Noorse politiediensten.

Briefje gevonden

Het personeel op de vlucht van Londen naar Oslo nam een potentiële dreiging waar aan boord. Een woordvoerster van de luchtvaartmaatschappij zegt dat bemanningsleden een “briefje vonden met de bewering dat er mogelijk een veiligheidsrisico was aan boord”. “De piloot volgde de officiële procedure en zette het toestel veilig aan land. De passagiers bleven aan boord terwijl speciale diensten het toestel doorzochten”, sluit ze af.

Godt arbejde 💪 og beklager lydgener https://t.co/K8qcnCAGXw Trine Bramsen(@ Trinebramsen) link

Meer over Avinor

Avinor

Defensie

Londen

NRK

Noorwegen

Oslo

Ryanair