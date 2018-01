Bomalarm bij Amerikaanse ambassade in Kopenhagen LB

13u49 3 Twitter / Daily Star De Deense explosievenopruimingsdienst heeft de omgeving van de Amerikaanse ambassade in Kopenhagen vanmiddag korte tijd afgezet nadat nadat agenten er een "verdacht object" hadden aangetroffen. De ambassade maande mensen aan de omgeving van het gebouw te mijden. Al gauw bleek het verdachte voorwerp geen explosief en werd de omgeving weer vrijgegeven.

"De politie van Kopenhagen onderzoekt een verdacht voorwerp in de omgeving van de ambassade. We raden mensen aan weg te blijven uit de omgeving van de ambassade", zo luidt de tweet van de ambassade. Het is nog niet duidelijk of er explosieven zijn aangetroffen.

De waakzaamheid in Europa is groot door een golf van terreuraanslagen in de voorbije drie jaar. In februari 2015 werd Denemarken opgeschrikt door drie schietpartijen, waarbij twee doden vielen. Schutter Omar Hamid al-Hussein werd door de politie doodgeschoten nadat hij het vuur op hen had geopend. De 22-jarige schutter had slechts negen minuten voor zijn aanval trouw gezworen aan terreurorganisatie Islamitische Staat.

BREAKING: Bomb squad deployed to US Embassy in Copenhagen https://t.co/Au3pEisfO3 pic.twitter.com/Uxu0W9B1jY Daily Express(@ Daily_Express) link