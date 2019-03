Bomaanslag op overheidsgebouw Mogadishu AV

23 maart 2019

12u55

Bron: ANP 0 Zeker vier mensen zijn om het leven gekomen bij een bomaanslag op een overheidsgebouw in de Somalische hoofdstad Mogadishu. Een autobom ontplofte bij het ministerie van Arbeid. Daarna drongen de aanvallers het gebouw binnen. Intussen maakte de te rreurorganisatie al-Shabaab bekend achter de aanval te zitten.

Een zelfmoordterrorist van de terreurorganisatie al-Shabaab zou het overheidsgebouw hebben geramd met een wagen met explosieven. Zo maakte hij de weg vrij voor de bestorming van het pand. Lokale bronnen melden dat er nog steeds gevochten zou worden.

Slachtoffers

Het is nog onduidelijk hoeveel slachtoffers er precies gevallen zijn. “Tot dusver hebben we vastgesteld dat vier mensen gedood zijn. Maar het dodental gaat zeker nog oplopen'', vertelde een politiefunctionaris tegen persbureau Reuters. Er zouden ladders worden gebruikt om mensen te redden die vastzitten op de bovenste verdiepingen. Het hoofd van een ambulancedienst in de stad vertelde dat zeker elf mensen gewond geraakt zijn.

De aan al-Qaeda gelieerde fundamentalisten van al-Shabaab zijn in 2011 verdreven uit Mogadishu door troepen van de Afrikaanse Unie, maar vechten nog steeds voor de heerschappij over het land in de Hoorn van Afrika. Ook Al-Qaeda is nog actief in Somalië.