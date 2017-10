Bomaanslag Mogadishu: 231 doden 19u45

Bron: vtmnieuws.be

De zelfmoordaanslag van gisteren in de Somalische hoofdstad Mogadishu heeft aan 231 mensen het leven gekost, en is zo de dodelijkste aanslag ooit in Somalië. Dat zegt het internationale persagentschap AP. Ook zouden er meer dan 200 gewonden zijn gevallen.