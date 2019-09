Bomaanslag in Turkije eist zeker vier doden ADN

12 september 2019

19u56

Bron: ANP 0 Door een bomaanslag in het zuidoosten van Turkije zijn zeker vier mensen omgekomen en dertien mensen gewond geraakt.

De slachtoffers zaten in een busje dat getroffen werd door een bermbom. Het busje was onderweg tussen de provincies Diyarbakir en Mus. Alle slachtoffers zijn burgers.



De verantwoordelijkheid is nog niet opgeëist. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan beschuldigt de Koerdische PKK. “We moeten er alles aan doen om de daders op te pakken”, zegt hij tegen het Turkse persbureau Anadolu.