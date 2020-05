Bomaanslag in Rotterdam na drugsvangst in Antwerpen: “Er is een partij coke weg. Daar moet voor worden geboet”

Een partij van 4200 kilo cocaïne , die ruim drie weken geleden in de Antwerpse haven werd onderschept door de Belgische politie, is de oorzaak van extreem geweld van de afgelopen dagen in Rotterdam. Dat zeggen meerdere bronnen binnen en buiten het criminele milieu. Doordat investeerders zwaar getroffen zijn door de ‘verdwenen’ drugs, zouden de spanningen tussen criminelen in de havenstad steeds verder oplopen.