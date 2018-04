Bom van 500 kilo uit WOII onschadelijk gemaakt in Berlijn, meer dan 10.000 geëvacueerden kunnen weer naar huis

ADN

20 april 2018

14u11

Bron: ANP

0

Explosievendeskundigen hebben in Berlijn met succes een blindganger uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De 500 kilo zware Britse bom was enkele dagen geleden bij bouwwerkzaamheden gevonden in de buurt van het centraal station van de Duits hoofdstad.