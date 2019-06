Bom uit WOII gevonden bij bekende Alexanderplatz in Berlijn ADN

14 juni 2019

17u43

Bron: Belga 1 Bij de bekende Alexanderplatz in Berlijn is bij bouwwerkzaamheden een bom van 100 kilo uit de Tweede Wereldoorlog gevonden, zo heeft de politie vandaag gemeld.

De Amerikaanse bom werd op de hoek van de Voltairestrasse en Dircksenstrasse gevonden, bij een imposant winkelcentrum. De bom zal volgens de politie in de loop van de dag onschadelijk gemaakt worden. De voorbereidingen zijn al aan de gang. De operatie kan het verkeer 's avonds en 's nachts verstoren door de afsluiting van wegen.

Berlijn werd in WOII intensief gebombardeerd, met name in de lente van 1945. Een derde van de woningen van de stad werd vernield en tienduizenden mensen lieten het leven. Sindsdien zijn duizenden niet-ontplofte projectielen ontdekt in Berlijn en volgens deskundigen liggen er nog zowat 3.000 andere in de ondergrond.



In april 2018 maakten de Berlijnse veiligheidskrachten een Britse bom van 500 kilo onschadelijk. Ongeveer 10.000 mensen werden toen geëvacueerd.