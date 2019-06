Bom uit WO II onschadelijk gemaakt in centrum van Berlijn ADN AW KV

15 juni 2019

05u03

Bron: Belga 2 Bij de bekende Alexanderplatz in Berlijn is bij bouwwerkzaamheden een bom van 100 kilo uit de Tweede Wereldoorlog gevonden, zo heeft de politie vandaag gemeld. Honderden buurtbewoners zijn geëvacueerd. Vanmorgen in de vroege uurtjes kon de bom onschadelijk gemaakt worden.

De Amerikaanse bom werd op de hoek van de Voltairestrasse en Dircksenstrasse gevonden, bij een imposant winkelcentrum. De politie stelde meteen een perimeter van 300 meter in. In die zone wonen zo’n 3.000 mensen. Naast winkels is er een ook zorginstelling in de onmiddellijke nabijheid. Ook de televisietoren, die niet in het eigenlijke spergebied ligt, met bovenin een restaurant werd geëvacueerd omdat er splinters bij een ontploffing die kant kunnen uitvliegen.



Het metroverkeer in de onmiddellijke nabijheid werd stilgelegd. De mensen die uit hun huizen zijn gehaald kregen de raad bij familie of kennissen onderkomen te zoeken. Ook werden centra ingericht waar mensen die niet meteen ergens terechtkonden, zouden worden opgevangen. De mensen die in de zorginstelling verbleven, werden ook allemaal naar veiliger oorden overgebracht.

De ontmijningsdienst is er vanochtend vroeg in geslaagd om de bom onschadelijk te maken. Niemand raakte gewond.

3.000 niet-ontplofte projectielen

Berlijn werd in WOII intensief gebombardeerd, met name in de lente van 1945. Een derde van de woningen van de stad werd vernield en tienduizenden mensen lieten het leven. Sindsdien zijn duizenden niet-ontplofte projectielen ontdekt in Berlijn en volgens deskundigen liggen er nog zowat 3.000 andere in de ondergrond.



In april 2018 maakten de Berlijnse veiligheidskrachten een Britse bom van 500 kilo onschadelijk. Ongeveer 10.000 mensen werden toen geëvacueerd.