Bom uit Tweede Wereldoorlog slaat krater in maïsveld in Duitsland KVDS

24 juni 2019

15u25

Bron: AP, DPA 0 Een achtergebleven bom uit de Tweede Wereldoorlog heeft een krater van 10 meter breed en 4 meter diep geslagen in een maïsveld in het Duitse Halbach, op 100 kilometer van de grens met Limburg. Het projectiel ontplofte in het midden van de nacht.

Volgens de politie werd de krater gisterenmiddag ontdekt, nadat bewoners zondag heel vroeg een luide ontploffing hadden gehoord en een schokgolf hadden gevoeld. Er raakte niemand gewond.

Aanwijzingen

Ook volgens de politie waren er geen aanwijzingen dat de ontploffing veroorzaakt was door landbouwmachines. Onder meer de vorm van de krater deed explosievenexperts vermoeden dat de oorzaak te vinden was bij een bom.





Net als in ons land worden in Duitsland meer dan 70 jaar na het einde van de oorlog nog altijd regelmatig achtergebleven bommen gevonden.