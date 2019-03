Bom ontploft aan Russisch consulaat in Athene ADN

22 maart 2019

16u22

Bron: Belga 0 Onbekenden hebben vandaag een explosief gegooid naar het Russische consulaat in Athene. Er vielen geen gewonden maar er is wel schade, melden de Griekse media.

De bom kwam tot ontploffing nabij een huis van bewakers en een hek aan de ingang. Op een beveiligingsvideo is te zien hoe twee mannen op een motor het explosief gooien en vluchten.

"Het incident van vandaag had geen invloed op de werking van het consulaat of de ambassade in het algemeen", verklaarde de Russische ambassade op Twitter.



Volgens de Griekse media, die zich baseren op bronnen binnen de politie, zou een linkse groepering achter de aanval zitten. De groep voerde eerder al gelijkaardige aanvallen uit op overheidsinstellingen en kantoren van buitenlandse bedrijven.