Bom ontploft aan Ierse grens: politie verdenkt aftakkingen van IRA tvc

19 augustus 2019

18u39

Bron: Belga 0 Deze ochtend is er een bom ontploft in Newtonbutler in Noord-Ierland, vlakbij de Ierse grens. Er vielen geen gewonden. Dat heeft de Noord-Ierse politie aangegeven op een persconferentie in Belfast.

Zaterdagavond had de politie een melding gekregen dat er een verdacht pakket werd neergelegd bij de Wattle brug. Zondagochtend werd de buurt dan ook afgezet, maar uiteindelijk kwam vanochtend een bom tot ontploffing in een andere buurt, op een hoofdweg.

Ik ben ervan overtuigd dat dit een bewuste poging was om collega's van de politie en de terrorismebestrijding naar de plek te lokken om hen te vermoorden", aldus politiechef Stephen Martin op de persconferentie. "Het feit dat het pakket op een hoofdweg is geplaatst, kon voor iedereen in de directe omgeving verwoestend zijn geweest", merkte hij ook op.

De politiechef verdenkt een paar aftakkingen van de IRA. Hij merkte op dat "het activiteitsniveau dit jaar is toegenomen" en vernoemde daarbij de Continuity IRA en de New IRA.

Door de aanstaande brexit zijn de spanningen opnieuw hoog opgelopen. Bij een harde brexit dreigt de grens tussen Noord-Ierland en Ierland weer een 'echte' grens te worden. Die werd afgeschaft in 1998 na de vredesakkoorden die een einde hadden gemaakt aan het conflict tussen de unionisten en de republikeinen.