Bom ontdekt onder auto Noord-Ierse agent: “Uitgevoerd door gewelddadige republikeinen” AW

01 juni 2019

22u53

Bron: ANP 0 De politie in Noord-Ierland heeft in de Noord-Ierse stad Belfast, een bom onder de auto van een politieagent gevonden en onschadelijk gemaakt. Volgens de politie is de bom waarschijnlijk geplaatst door militante nationalisten.

Sinds het vredesakkoord in 1998 grotendeels een einde maakte aan drie decennia van sektarisch geweld in Noord-Ierland, zijn politieagenten sporadisch nog eens het doelwit van kleine splintergroepen die nog steeds actief zijn in de door de Britten bestuurde provincie.



"Onze overtuiging is dat deze poging tot moord is uitgevoerd door gewelddadige dissidente republikeinen. Zij geven er niet om wie ze aanvallen, zij geven er niet om wie ze doden. Ze zijn eenvoudigweg tegen vrede en tegen de democratie", aldus Sean Wright, hoofd van de Noord-Ierse eenheid voor terrorismeonderzoek, in een verklaring.



De republikeinen, vooral rooms-katholiek, willen Noord-Ierland bij Ierland voegen.