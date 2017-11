Bom of courgette? Deze Duitser wist het niet goed en belde voor alle zekerheid toch maar de politie TT

De 'bom' in kwestie bleek uiteindelijk een courgette van een nogal groot kaliber te zijn. Toegegeven, de gelijkenis is treffend. Maar de politie van het stadje Bretten bij Karlsruhe kon een 81-jarige Duitser gisteren al snel geruststellen: het voorwerp dat hij in zijn tuin had aangetroffen, was helemaal geen bom. Wel een nogal groot uitgevallen... courgette.

De paniek sloeg gisterenochtend toe bij de bejaarde man, toen hij plots een voorwerp in zijn tuin zag liggen dat nogal hard op een bom uit de Tweede Wereldoorlog leek. De man belde meteen naar de politie om alarm te slaan.

De twee agenten die ter plaatse kwamen en de 'bom' onderzochten, konden de man gelukkig snel op zijn gemak stellen. Hij had in zijn tuin geen springtuig gevonden, maar iets dat er weliswaar wel hard op leek. "Het voorwerp dat effectief heel sterk op een bom leek bleek een 40 centimeter lange komkommerachtige groente te zijn", aldus de politie in een persbericht.

Waarschijnlijk werd de 5 kilogram wegende groente door iemand in de tuin van de man gegooid.

De politie deelde nog mee dat "de ontmijningsdienst niet opgeroepen moest worden" en dat de 81-jarige man zich zelf om de courgette zou bekommeren.