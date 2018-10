Bom gevonden bij woning van de Clintons TTR

24 oktober 2018

15u22

Bron: AP, Belga 0 Er werd een bom gevonden vlak bij de woning van Hillary en Bill Clinton in de Amerikaanse stad Chappaqua . Dat melden verschillende Amerikaanse media vandaag.

De autoriteiten beschrijven het object als “een geïmproviseerd explosief object (IED)”. Volgens de mediaberichten werd de bom per post opgestuurd naar de Democratische politici. Een medewerker die de brieven van Bill en Hillary Clinton onderzoekt, zou het explosief hebben aangetroffen, schrijft The New York Times.

Het object is vergelijkbaar met het explosief dat twee dagen eerder werd ontdekt bij het huis van miljardair George Soros.

Later meer.