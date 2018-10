Bom aangetroffen bij woning van miljardair George Soros

kv

23 oktober 2018

05u21

Bron: ANP

0

Bij het huis van miljardair en filantroop George Soros in Westchester County, New York, is maandag een explosief gevonden. De ontmijningsdienst heeft de bom uit voorzorg tot ontploffing gebracht. Dit schrijft The New York Times.