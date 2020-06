Bolton: “Opmerkelijk als Trump niet over Afghanistan gebrieft is” jv

28 juni 2020

16u52

Bron: ANP/BLOOMBERG 2 Voormalig Amerikaans Nationaal veiligheidsadviseur John Bolton zegt het "opmerkelijk" te vinden als president Donald Trump niet geïnformeerd zou zijn over Russische beloningen voor Afghaanse Talibanstrijders om in dat land Amerikaanse militairen te doden.



"Opmerkelijk. Het komt wel eens voor dat informatie van de veiligheidsdiensten niet bij de president terechtkomt, maar dit soort berichten worden niet van de president weggehouden", aldus Bolton die zondag met meerdere Amerikaanse nieuwszenders sprak.

Bolton weet niet of de berichten over de Russische beloningen betrouwbaar zijn. Ook zelf kreeg hij geen soortgelijke informatie tijdens zijn werk als veiligheidsadviseur. "Mocht de informatie echter kloppen en Trump zou dit hebben achtergehouden dan is dat een ernstige zaak", zei Bolton tegen NBC.

Het Witte Huis ontkende zaterdag dat president Donald Trump op de hoogte was van inlichtingen die zouden aantonen dat Rusland premies heeft beloofd aan Taliban-strijders in Afghanistan om Amerikaanse militairen te doden.

Rond het uitkomen van Bolton's onthullende boek 'The Room Where It Happened' noemde Trump de auteur "een idioot". Bolton heeft de president op zijn beurt in het boek "een grillige, ongeschikte president genoemd die eenvoudig is te manipuleren door buitenlandse leiders". Het zou volgens hem een catastrofe zijn als Trump wordt herkozen.