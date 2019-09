Bolsonaro zegt af voor top over Amazonegebied

03 september 2019

Bron: Belga

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft om medische redenen afgezegd voor de regionale top over het Amazonegebied. Die top van de landen in het Amazonegebied vindt vrijdag plaats in de Colombiaanse stad Leticia, bij het drielandenpunt met Peru en Brazilië.