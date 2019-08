Bolsonaro wil criminelen “als kakkerlakken uitroeien”

PVZ

06 augustus 2019

12u14

Bron: The Guardian 0 Als het van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro afhangt, hoeven veiligheidsdiensten en burgers die criminelen neerschieten niet langer gerechtelijk vervolgd te worden. De populist diende maandag een wetsvoorstel hierover in. De oppositie vreest onomwonden voor bloedbaden.

Criminaliteit in Brazilië is al decennialang een groot probleem en de Braziliaanse steden scoren torenhoog op het vlak van bendegeweld overvallen. Al tijdens zijn verkiezingscampagne maakte Bolsonaro maakte er geen geheim van dat hij daar hardhandig tegen zou optreden. “Een goede bandiet is een dode bandiet”, luidt zijn motto.

Om de georganiseerde criminaliteit in de Braziliaanse straten te doen dalen, diende het Braziliaanse staatshoofd dus een nieuw wetsvoorstel in. Agenten worden nu volgens hem te veel beperkt door de wetgeving in de oneerlijke strijd tegen misdadigers. Met zijn nieuwe aanpak wil Bolsonaro daar verandering in brengen en hij wil de criminelen “als kakkerlakken uitroeien”.

Bolsonaro hoopt dat het Congres zijn controversiële plannen zal doorvoeren en een uitbreiding van de ‘Exclusão de ilicitude’ (uitsluiten van illegaliteit) zal doorvoeren. Die Braziliaanse juridische code staat criminele activiteiten toe bij wettelijke zelfverdediging, in een noodtoestand of bij wettelijke plicht. Bolsonaro wil dat nu dus ook ‘straatcriminaliteit' aan dat lijstje wordt toegevoegd. Hierdoor zouden agenten en burgers die vermeende misdadigers neerschieten, geen gerechtelijke vervolging meer krijgen.

Bloedbad

Tegenhangers van de president vrezen nu voor een bloedbad. Ariel de Castro Alves, een gekend mensenrechtenactivist en advocaat uit São Paulo, zegt dat het gewelddadige regime van Bolsonaro al een piek in dodelijk politiegeweld veroorzaakte, en vreest dat dat met deze nieuwe wet enkel zal toenemen.

Vorig jaar doodde de Braziliaanse politie bijna 6.200 mensen, vergeleken met 5.225 in 2017, dat blijkt uit officiële cijfers.