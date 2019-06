Bolsonaro trekt versoepeling wapenwet in IB

25 juni 2019

23u48

Bron: Belga 0 De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft vandaag zijn eigen decreten om de wapenwet te versoepelen, weer ingetrokken. Er was veel verzet tegen de nieuwe regels en morgen zou het Hooggerechtshof zich buigen over de grondwettelijkheid ervan.

Een soepelere wet op wapenbezit was een van de belangrijkste beloftes van de extreemrechtse Bolsonaro tijdens de campagne voor de verkiezingen van oktober vorig jaar. Maar toen de president in mei met twee decreten op de proppen kwam, was er meteen veel kritiek.

Tegenstanders vreesden dat er alleen maar meer geweld van zou komen, terwijl Brazilië nu al erg veel moorden telt. Een groot aantal beroepen zou plots wapens mogen dragen in het openbaar: landbouwers, chauffeurs, jagers, politici, advocaten en zelfs sommige journalisten.

De president heeft wel al drie nieuwe decreten ingediend, waarover nog maar weinig bekend is.