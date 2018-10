Bolsonaro sluit mogelijke militaire interventie uit in Venezuela jv

30 oktober 2018

06u23

Bron: afp 0 De nieuwe president van Brazilië, Jair Bolsonaro, heeft uitgesloten dat hij een mogelijke militaire interventie in Venezuela zou steunen. Hij zei wel dat de "dictatuur" van Nicolas Maduro "serieuze problemen" veroorzaakt.

"Wij hebben daar geen belang bij. Brazilië gaat dat probleem steeds vreedzaam proberen op te lossen", zei de extreemrechtse president zondag, in een interview op de Braziliaanse tv-zender Record.

"Ik heb gesprekken gehad met de autoriteiten van andere landen, ook over Venezuela. Ze vragen ons of Brazilië op een of andere manier deel wil zijn van een oplossing voor het probleem. Uiteindelijk zijn de Venezolanen onze broeders, en hebben ze serieuze problemen onder de dictatuur van Maduro", zei de ex-militair, zonder te zeggen met welke landen hij gesproken heeft.

Bolsonaro kreeg ook vragen over een artikel in de krant Folha de Sao Paulo gisteren. Daarin stond dat Colombia bereid zou zijn om Brazilië te steunen als het hielp om "Nicolas Maduro omver te werpen via een militaire interventie". De krant citeert een hooggeplaatste in Bogota, die anoniem wil blijven. Maar de Colombiaanse regering ontkende officieel.



Bolsonaro zegt dat het onderwerp niet ter sprake kwam in zijn "protocollair gesprek" met de Colombiaanse president Ivan Duque.