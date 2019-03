Bolsonaro opent "diplomatiek kantoor" in Jeruzalem, maar nog geen ambassade KVE

31 maart 2019

22u23

Bron: Belga 0 De rechts-populistische Braziliaanse president Jair Bolsonaro gaat in Jeruzalem een "diplomatiek kantoor" openen. Via dat kantoor moet handel, technologie en innovatie gepromoot worden, zo deelde Bolsonaro mee tijdens de eerste dag van zijn driedaagse bezoek aan Israël.

De Braziliaanse president lijkt daarmee wel een stap terug te zetten, nadat hij eerder de omstreden belofte maakte om de Braziliaanse ambassade in Israël van Tel Aviv naar Jeruzalem te verhuizen. Over die verhuizing hield Bolsonaro zich vandaag volledig op de vlakte. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu toonde zich desondanks erg tevreden met de beslissing van Bolsonaro. "Ik hoop dat dit de eerste stap is richting de opening van een Braziliaanse ambassade in Jeruzalem", zo deelde hij mee.

Het statuut van de stad Jeruzalem is een erg gevoelig punt. Israël beschouwt heel Jeruzalem als zijn hoofdstad, maar de Palestijnen hopen van Oost-Jeruzalem ooit de hoofdstad van hun toekomstige staat te maken. De internationale gemeenschap dringt aan op een onderhandelde oplossing.

In december 2017 had de Amerikaanse president Donald Trump al aangekondigd dat hij Jeruzalem als hoofdstad van Israël zou erkennen. De Amerikaanse ambassade werd op 14 mei 2018 van Tel Aviv naar Jeruzalem verhuisd. Daarna lieten ook Guatemala en Paraguay weten dat ze hun ambassade zouden verplaatsen, maar intussen is Paraguay alweer teruggekomen op die beslissing.