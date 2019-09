Bolsonaro moet vier dagen langer in het ziekenhuis blijven IB

13 september 2019

01u14

Bron: Reuters 0 De Braziliaanse president Jair Bolsonaro, die recent onder het mes is gegaan om complicaties te behandelen van de steekwond die hij vorig jaar tijdens de presidentscampagne opliep, zal vier dagen langer moeten herstellen dan aanvankelijk aangenomen. Dat meldt zijn woordvoerder.

Bolsonaro’s herstel verloopt positief, maar het medische team heeft besloten Bolsonaro nog vier extra dagen rust voor te schrijven, klinkt het in een verklaring. Eerder op de dag werd nog gezegd dat Bolsonaro vrijdag alweer aan het werk kon gaan.

De president krijgt op dit moment zijn voeding intraveneus toegediend en zou geen pijn hebben. Dat blijkt uit een verklaring van het ziekenhuis in Sao Paolo, waar Bolsonaro sinds zondag verblijft.

Bolsonaro zou nog steeds naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York willen gaan, die later deze maand gepland is.

Meer over Jair Bolsonaro