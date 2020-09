Bolsonaro klaagt over"brutale desinformatiecampagne" over Amazonewoud, terwijl ontbossing gestaag verder gaat kv

22 september 2020

19u41

Bron: Belga 0 De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft vandaag tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de "brutale desinformatiecampagne" veroordeeld die gevoerd wordt over het Amazonewoud en het Braziliaanse draslandgebied Pantanal. Hij verdedigde ook zijn aanpak van het coronavirus, waarover volgens hem ook veel foute informatie wordt verspreid. Bolsonaro en zijn regering worden ervan beschuldigd dat ze niet voldoende inspanningen doen om het Amazonewoud en de Pantanal te beschermen.

De overheid heeft een "zerotolerantiebeleid als het op milieucriminaliteit neerkomt", zei Bolsonaro tijdens zijn opgenomen toespraak voor de VN. Hij voegde toe dat de desinformatiecampagne ondersteund wordt door internationale instellingen en "verankerd is in duistere belangen" in Brazilië.

De rechtspopulistische leider verwees daarmee onder meer naar de campagne "defundbolsonaro.org" die verschillende milieuorganisaties op poten zetten en die oproept om investeringen in Brazilië te doen afhangen van duidelijke engagementen rond het behoud van het Amazonewoud.

Volgens de milieuorganisaties is de regering verantwoordelijk voor de enorme branden in het Amazonegebied, door bedrijven toe te laten om stukken woud af te branden om producten te kweken of mijnen uit te breiden. Sinds het begin van het jaar werden er al 71.673 brandhaarden vastgesteld in het gebied, 12 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In de Pantanal is het aantal branden verdrievoudigd. Afgelopen maand werd in het Amazonewoud een gebied van 1.358 vierkante kilometer ontbost.

Coronavirus

De president verdedigde dinsdag ook zijn aanpak van de coronapandemie. Hij beschuldigde een deel van de Braziliaanse media ervan het virus te politiseren en paniek te veroorzaken, "terwijl de overheid de gewaagde stap heeft gezet om economische maatregelen in te voeren die een groter kwaad hebben kunnen voorkomen".

"Van in het begin heb ik in mijn land gewaarschuwd dat we twee problemen moesten oplossen, het virus en de werkloosheid, en dat beide problemen tezamen moesten worden aangepakt en met dezelfde verantwoordelijkheidszin", aldus Bolsonaro, die de kritiek krijgt dat hij de economie belangrijker vindt dan de volksgezondheid. Hij trok coronamaatregelen vaak in het belachelijke en bleef massabijeenkomsten organiseren terwijl het virus lelijk huis hield in zijn land.

Brazilië heeft na de Verenigde Staten de hoogste dodentol door het virus.