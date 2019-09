Bolsonaro hoeft niet meer via sonde te eten na operatie aan buik KVE

13 september 2019

18u24

Bron: Belga 0 De Braziliaanse president Jair Bolsonaro kan opnieuw zelfstandig eten en wandelen. De uiterst rechtse president ligt nog steeds in het ziekenhuis van Sao Paulo waar hij vijf dagen geleden een operatie onderging aan zijn buik.

"Hij gaat door met de fysiotherapeutische oefeningen en kan door de gangen wandelen", zeiden de artsen. Ook hoeft hij niet meer via een sonde te eten.

Volgens zijn woordvoerder kan de president zijn taken pas hervatten op 17 september, vier dagen later dan gepland. Het is de vierde operatie voor Bolsonaro, nadat hij tijdens zijn verkiezingscampagne werd neergestoken.

De Braziliaanse president wordt op 24 september verwacht in New York voor de jaarlijkse algemene vergadering van de Verenigde Naties.