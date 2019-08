Bolsonaro: “Brazilië heeft Duitse subsidies voor het Amazonewoud niet nodig” FVI

11 augustus 2019

19u37

Bron: Belga 0 De extreemrechtse Braziliaanse president Jair Bolsonaro maakt zich geen zorgen over de Duitse aankondiging om de financiering van projecten in het Amazonewoud deels op te schorten. "Ze mogen hun geld gebruiken zoals ze het willen, Brazilië heeft het niet nodig”. "Denkt u dat de grote landen zich bekommeren om het imago van Brazilië, of dat ze Brazilië onder hun controle willen krijgen?"

Sinds het aantreden van Bolsonaro, begin dit jaar, wordt er nog meer gekapt in het Amazonewoud. Het Nationaal Instituut voor Ruimte-onderzoek (INPE) meldde onlangs nog dat er in juli vier keer zoveel bos verdwenen is als in juli 2018. Bolsonaro besliste daarop om de directeur van de instelling te ontslaan. Hij beschuldigde hem ervan "leugenachtige gegevens ten dienste van de ngo's" aan de media te verspreiden.

De Duitse milieuminister, Svenja Schulze, zei zaterdag in een interview met Tagesspiegel dat de regering beslist heeft een subsidie van 35 miljoen euro te blokkeren, voor projecten rond bosbeheer en biodiversiteit. Dat geld blijft geblokkeerd tot de ontbossingscijfers weer bemoedigend worden.

Duitsland blijft wel bijdragen aan een Fonds voor het behoud van het Amazonewoud. De grootste donateur van dat fonds, Noorwegen, heeft er wel al mee gedreigd zijn steun te halveren of zelfs te stoppen.