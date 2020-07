Bolsonaro (65) zegt te zijn genezen, maar nu test zijn vrouw (38) positief redactie

30 juli 2020

20u14

Bron: ANP - AFP 0 De vrouw van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro, Michelle, heeft positief getest op het coronavirus. De mededeling komt kort nadat Bolsonaro had laten weten dat hijzelf is genezen van het virus. Eerder deze maand testte Michelle nog negatief bij een coronatest. Ze maakt het verder goed aldus de regering.

De president is in in zijn residentie in quarantaine geweest, maar heeft donderdag na drie weken de hoofdstad Brasilia weer verlaten voor een bezoek aan de noordoostelijke deelstaat Piauí.

Bolsonaro (65) wordt vaak bekritiseerd omdat hij het gevaar van het virus zou onderschatten en onvoldoende maatregelen neemt. Hij stelt dat ingrijpende beperkingen van het openbare leven de economie zoveel schade toebrengen, dat daarmee het middel erger zou zijn dan de kwaal. Net als in andere Zuid-Amerikaanse landen kunnen veel werkenden niet in 'lockdown' omdat ze dan geen cent verdienen. Hun enige inkomsten worden bepaald door het werk op een dag verricht.

De 38-jarige Michelle Bolsonaro komt uit de regio van Brasilia en trouwde in 2007 met parlementariër Jair Bolsonaro, haar tweede man.



Ze is de eerste 'primera dama ' van Brazilië die het woord voerde bij de inauguratie van de president anderhalf jaar geleden. Ze kreeg ook het woord bij de kersttoespraak van haar man in december 2019.

Brazilië telt meer dan 210 miljoen inwoners en heeft tot dusver 2,5 miljoen besmettingen vastgesteld. Circa 90.000 coronapatiënten zijn bezweken.