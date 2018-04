Bollywood-superster krijgt vijf jaar cel wegens wildstroperij TK

05 april 2018

13u37

Bron: Belga 0 De Indiase acteur Salman Khan is wegens wildstroperij tot vijf jaar cel veroordeeld. Een rechtbank in de stad Jodhpur in het noordwesten van India achtte de 52-jarige superster van Bollywood schuldig aan het doodschieten van twee zeldzame Indische antilopen in 1998.

De dieren worden in India als een bedreigde diersoort beschermd. Khan kan nog in beroep gaan tegen het vonnis. Zes andere beklaagden, onder wie vier acteurs, werden vrijgesproken.

Khan werd in 2006 en 2007 al eens veroordeeld wegens wildstroperij en bracht ook enkele dagen in de gevangenis door. Hij kwam op borgtocht weer op vrije voeten en de vonnissen werden in 2016 bij gebrek aan bewijzen nietig verklaard. De rechterlijke macht in India werkt altijd erg traag.

De filmacteur is sinds de jaren negentig een van de grootste Indiase helden van het witte doek. Hij speelde ook mee in enkele van de grootste blockbusters van Bollywood, waaronder "Tiger Zinda Hai" (2017) en "Bajrangi Bhaijaan" (2015), die ook in de Belgische bioscopen te zien waren.