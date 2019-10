Boliviaanse president Morales geeft niet toe aan druk: “geen onderhandeling" over verkiezingsuitslag kv

27 oktober 2019

02u52

Bron: Belga 0 De Boliviaanse president Evo Morales, die recent werd uitgeroepen tot overwinnaar van de verkiezingen, heeft elke "politieke onderhandeling" uitgesloten. Dat deed hij tijdens een toespraak in Cochabamba, in het centrum van Bolivia. Morales staat momenteel in binnen- en buitenland onder grote druk omwille van mogelijke fraude bij de presidentsverkiezingen van vorige zondag.

"Ik wil jullie zeggen dat er geen politieke onderhandeling komt, hier respecteren we de grondwet en de partij die de voorbije verkiezingen heeft gewonnen", aldus Morales, die sinds 2006 aan de macht is.

Daags voordien hadden de autoriteiten de officiële en definitieve resultaten van de verkiezingen bekendgemaakt. Die werden volgens de cijfers gewonnen door de zittende president. Morales wist naar verluidt 47,07 procent van de kiezers te overtuigen tegenover 36,51 procent voor zijn rivaal, de centrumkandidaat Carlos Mesa. Hij beschikt zo nipt over de benodigde voorsprong van 10 procentpunten om een tweede ronde te vermijden.



Na de bekendmaking van de uitslag braken her en der in het land opnieuw protesten uit. Mesa kondigde intussen aan dat hij formeel klacht zal neerleggen bij het kiestribunaal. De oppositieleider heeft het over "gigantische fraude" en riep zijn aanhangers op om te blijven protesteren zolang de autoriteiten niet akkoord gaan met het organiseren van een tweede en beslissende ronde. Ook verschillende landen en organisaties, waaronder de Europese Unie en de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), hebben daar bij Bolivia op aangedrongen.